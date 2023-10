Luce Solare LED da esterno: applica il coupon e pagala POCHISSIMO (-40%)

Se stai cercando di illuminare il tuo spazio esterno con una soluzione ecologica ed efficiente questa luce Solare LED da esterno è la risposta alle tue esigenze.

Ora puoi ottenerla con uno sconto incredibile del 40% su Amazon utilizzando il codice promozionale Y9Q9KYE2 prima del pagamento. Non lasciarti scappare questa opportunità di risparmio.

Luce solare LED da esterno in offerta: come funziona?

A differenza delle luci solari tradizionali, questa è progettata per la massima flessibilità. Il suo design diviso consente di posizionare il pannello solare e la luce separatamente, dandoti modo di installare il pannello solare in un luogo soleggiato come un tetto, mentre la luce può essere montata sulla parete. Questo significa che anche in luoghi con poca luce solare diretta, puoi ancora godere della potenza dell’energia solare per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.

Con 468 perle LED super luminose a risparmio energetico, questa luce solare offre prestazioni eccezionali. Il design a 3 lati di emissione della luce garantisce un ampio angolo di illuminazione di 270°, coprendo un’area più ampia del tuo spazio esterno. Inoltre, il pannello solare policristallino da 5.5 V e 1.5 W integrato offre un’efficienza di conversione superiore, garantendo una carica rapida e affidabile.

Questa luce solare offre tre modalità di illuminazione per adattarsi alle tue esigenze. La Modalità 1 è ideale per l’illuminazione continua durante la notte al 50% di luminosità, mentre la Modalità 2 fornisce una luce lieve al buio e si illumina completamente quando viene rilevato un movimento. La Modalità 3 è perfetta per un’illuminazione completa quando viene rilevato un movimento, spegnendosi automaticamente dopo 20 secondi.

Realizzata con materiali di alta qualità come ABS e PC, è resistente all’acqua, alla polvere, al calore e al gelo. Funziona bene anche sotto la pioggia e la neve, creando un ambiente luminoso e sicuro per te e la tua famiglia. La batteria ricaricabile da 1800 mAh può immagazzinare energia durante il giorno e fornire 8-10 ore di illuminazione notturna.

Non perdere l’opportunità di illuminare il tuo spazio esterno in modo efficiente ed ecologico. Acquista la Luce Solare LED da esterno su Amazon con il 40% di sconto utilizzando il codice promozionale Y9Q9KYE2 e trasforma il tuo giardino, patio o vialetto in un’oasi luminosa di notte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.