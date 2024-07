LUCE PULSATA direttamente a casa, a partire da 45€ con BRAUN e altri

Stanchi di dover passare la lametta ogni settimana o di dover aspettare che i peli ricrescano per fare una ceretta? Specialmente in estate quando le lunghezze dei vestiti diminuiscono e le gambe, braccia e tutto il resto viene messo in mostra, la ricrescita è un bel problema se non uno stress vero e proprio. Puoi iniziare un percorso diverso, quello con la luce pulsata. Nel giro di pochi mesi i peli vengono direttamente eliminati dal bulbo e non ricrescono più.

Insomma, se vuoi tornare a come mamma ti ha fatto, questa soluzione è ottima e non c’è bisogno di dover spendere migliaia di euro dall’estetista quando puoi farlo da solo, direttamente a casa. È semplice, facile e sicuro. L’unica accortezza è che questo tipo di trattamento è dedicato a chi ha peli scuri. Purtroppo se il biondo è il tuo colore non fa per te.

Sul mercato esistono diversi dispositivi dedicati, i più famosi quelli di Braun ma ci sono valide alternative economiche.

Le trovi direttamente su Amazon ma per rendere la decisione ancora più semplice ho deciso di elencarti i cinque modelli più ambiti e richiesti in assoluto.

Luce Pulsata a casa in totale sicurezza: elimina ogni pelo

La luce pulsata è una tecnologia innovativa che elimina il problema direttamente alla fonte. Come la ceretta estirpa il pelo fin dal bulbo ma l’azione di questa è duratura nel tempo. Durante i mesi che seguiranno dovrai fare una ripassata ogni tanto per mantenere i risultati ma ti puoi scordare, finalmente, di appuntamenti e di ricrescite improvvise.

Come ti dicevo, ci sono diversi modelli in commercio che si adattano a tutte le tasche.

Se hai un budget ristretto ma vuoi comunque dare una chance a questo metodo, il macchinario che ti consiglio è questo qui. In promozione su Amazon con coupon del 50%, lo acquisti ad appena 44,99€. È piccolo per essere portato anche in vacanza, offre risultati in poche settimane e funziona in 2 modalità: manuale per zone come ascelle, bikini e viso o automatica per zone come braccia, cosce e gambe. Acquistalo subito.

Il secondo modello è altrettanto valido ed è tra i più famosi sul web. Impossibile non averlo visto prima. È leggermente più grande ma ti offre una presa migliore grazie al suo design. Con display e kit completo in confezione (occhiali e rasoi) non fai a meno di nulla. Ha 3 modalità di funzionamento e 9 livelli di energia. Adesso è in doppia promozione su Amazon e con coupon fai l’affare. Collegati e aggiungilo al carrello con appena 74,90€.

Il terzo modello da prendere in considerazione ha un plus che è il raffreddamento con punto di congelamento. Devi preoccuparti? Ovviamente no. La luce pulsata non è un sistema che provoca dolore ma qualche volta puoi avvertire dei pizzicori. In questo caso, vengono eliminati così come tutti i peli. Dimensioni perfette per usarlo su zone grandi e ristrette con 9 livelli regolabili. Su Amazon la trovi disponibile con sconto di 50€ tramite coupon, spuntalo e comprala subito a soli 89,99€.

Passando ai pezzi grossi, ho da proporti due modelli di BRAUN.

Il primo è il famosissimo Silk·expert Pro 5, praticamente uno dei precursori in questo campo. Perché dovresti sceglierlo? Come gli altri modelli ti offre vari funzionamenti e livelli di potenza. In questo caso, però, hai a disposizione diverse testine che ti consentono di essere ancora più preciso con l’erogazione dei flash luminosi. In confezione ti viene offerta una pochette per riporlo una volta che hai terminato. Questo modello è disponibile su Amazon con uno sconto del 24% e un prezzo di soli 374€.

Il quindo e ultimo modello è sempre firmato Braun ma in questo caso parliamo del Skin I·Expert . Potremmo dire che è uguale al precedente grazie alla pochette e alle varie testine ma in realtà è dotato di una tecnologia intelligente. Questa analizza la tua pelle e si adatta alle tue esigenze in automatico senza che tu debba preoccuparti di qualche impostazione. In confezione ti viene offerto altresì il piccolo depilatore dedicato al viso. Ora disponibile su Amazon ad appena 469€ con sconto del 14%. Acquistalo subito anche in 5 rate mensili.