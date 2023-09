Luce per laptop BOMBA: in videoconferenza senza difetti (coupon)

Quante volte ti è capitato di inclinare la lampada che hai sulla scrivania, accendere qualunque luce o piazzarti persino davanti ad una finestra per poter apparire al meglio in videoconferenza? Alcune volte apri la webcam e ti ricordi che dovresti rimanere umile ma in realtà fatti dire una cosa: è tutta questione di luce. Per questo ti segnalo questo gadget di cui non fare a meno.

È un po’ come un faretto professionale che si usa durante gli shooting professionali. La colleghi alla porta USB del tuo laptop, la fissi sul monitor o sulla parte superiore ed hai fatto. Ora in promozione su Amazon è imperdibile, apri la pagina e spunta il coupon, tua con soli 18€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Luce clip on per le tue videoconferenza: immancabile

È un gadget di cui non fare a meno, te lo dico proprio con spensieratezza. Se non hai mai una luce naturale a portata di mano, sei spesso in videoconferenza e ogni volta passi minuti e minuti a preoccuparti di come appari allora devi acquistarlo senza pensieri.

È comodissimo da avere perché è semplice da usare così come da sfruttare. Lo utilizzi anche per scattare foto o per qualunque altra esigenza.

Con il sistema clip on si fissa direttamente sul monitor o sulla parte superiore del tuo notebook senza rovinarli affatto. In più puoi regolare la tipologia di luce scegliendo tra fredda, calda e naturale per apparire al meglio.

Puoi sia modificare l’inclinamento con un angolo di 160° che la luminosità totale su 10 livelli prestabiliti.

Insomma, come avere un vero e proprio raggio di sole personale a portata di mano. Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare la tua luce per videoconferenza a soli 18€ con il coupon in pagina.

