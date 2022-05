Luca Argentero è il protagonista della nuova campagna di Xiaomi

Avete letto bene: il noto attore italiano Luca Argentero, il protagonista di Doc, la serie che ha affascinato tutta Italia, è il protagonista della nuova campagna di comunicazioni del noto brand cinese volta ad esaltare le possibilità creative del nuovo Xiaomi 12 Pro (oggetto di un’ottima promozione su Amazon in questi giorni).

Lo spot è stato interamente girato nella piazza dove c’è il Duomo di Crema, luogo che è divenuto appunto, il set dell’intera pubblicità. La sinossi dello spot è il seguente.

Xiaomi 12 Pro e Luca Argentero: la magia del cinema a portata di mano

Luca Argentero, alle prese con un film che lo vede protagonista, si guarda intorno in un momento di pausa e si domanda come sarebbe la vita di tutti i giorni sotto l’occhio della cinepresa. Prende il suo Xiaomi 12 Pro e inizia così a catturare ogni momento della giornata lavorativa sul set – pause comprese con il dispositivo. Tutta la storia assume un sapore diverso, con un look inedito e innovativo.

Quello che viene prodotto dallo smartphone di Xiaomi lo si può paragonare ad un viaggio metaforico; di fatto, il telefono, donando alle clip un’immagine cinematografica, sottolinea come ogni momento che viviamo può diventare un meraviglioso attimo di “magia cinematografica”.

I flagship di Xiaomi sono ottimi proprio per questo, perché rendono le immagini vibranti, fresche, nitide e frizzanti anche in condizioni di luce avversa. Lo spot poi enfatizza le funzionalità premium della fotocamera come l’Ultra Night Video, il Motion Tracking Focus e via dicendo. Ecco le parole di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:

Dopo aver collaborato con uno dei festival del cinema più importanti a livello internazionale e con un regista del calibro di Gabriele Muccino, con questa campagna andiamo ad aggiungere un tassello alla nostra strategia di comunicazione. Grazie alla voce e all’esperienza in prima persona dell’attore Luca Argentero, abbiamo voluto esaltare la straordinarietà della vita attraverso il racconto di carattere cinematografico, un racconto che chiunque può creare grazie a Xiaomi 12 Series.

Ricordiamo che che Xiaomi 12 Pro si trova in super sconto in questi giorni su Amazon a soli 949,90€ al posto di 1099,90€.

