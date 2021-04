Il gran finale di “LOL: chi ride è fuori” è online! Disponibili fin da ora su Prime Video, infatti, le ultime due puntate del format che ha fatto ridere e divertire a colpi di sketch, con una sola regola fissa: chi ride ha perso.

LOL: chi ride è fuori, gran finale

Ebbene, noi abbiamo drammaticamente perso visto che ridevamo già prima che la gara avesse inizio. Ora che tutti ne hanno parlato, ora che dopo le prime 4 puntate tutti hanno capito di cosa si tratta, ora che tutti hanno ormai compreso come si tratti di uno dei format meglio riusciti degli ultimi mesi, non resta che gustarsi le ultime puntate. I protagonisti sono quelli noti: Caterina Guzzanti (tra le altre cose: Boris), Elio (da Elio e Le Storie Tese), Lillo (di Lillo&Greg), Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Michela Giraud, Ciro e Fru (The Jackal) e Luca Ravenna.

Va ricordato come “LOL: chi ride è fuori” sia una esclusiva Amazon Video, disponibile dunque soltanto a coloro i quali hanno a disposizione un abbonamento Amazon Prime. Ma di fatto c’è un semplice trucco che concede a tutti di poter vedere GRATIS lo spettacolo.

LOL, chi ride è fuori: come vederlo gratis

Abbonarsi ad Amazon Prime, infatti, è gratis per il primo mese. Chiunque può dunque iscriversi, guardarsi le sei puntate dello show ed in seguito cancellarsi senza costo alcuno.

Amazon concede questa possibilità per far assaggiare a chiunque i benefici molteplici di un abbonamento ad Amazon Prime, così che chiunque possa pregustare acquisti con consegna rapida senza costi di spedizione: dopo un mese si potrà scegliere se mantenere l’abbonamento (36 euro/anno) o se dare disdetta senza costo alcuno di cancellazione. Non resta che approfittarne, insomma, per farsi un sacco di risate. Gratis.

