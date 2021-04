Il programma tv del momento è senza ombra di dubbio “LOL: chi ride è fuori“, format originale in streaming su Prime Video. La conduzione è nelle mani dell’accoppiata Fedez/Maionchi e la logica è molto semplice: dieci comici chiusi in una stanza, coinvolti in una gara per cui il primo che ride è squalificato.

Il risultato? Sei puntate (quattro delle quali già disponibili) di risate a crepapelle. Quanto costa? Con un po’ di attenzione lo si può guardare anche gratis. Ecco come.

LOL: chi ride è fuori

Se nessuno ne ha ancora parlato sulle vostre bacheche social, allora avete un problema con le vostre bacheche social: chiunque lo abbia visto, infatti, non si è trattenuto dal condividere il proprio entusiasmo per le prime quattro puntate tutte da ridere. Le ultime due puntate che porteranno al vincitore finale saranno in onda giovedì 4 aprile.

Il format è quello di un reality show, ma la durata è limitata: i comici sono rinchiusi nella stanza per sole 6 ore, all’interno delle quali succede realmente di tutto. I comici presenti in questa prima edizione: Caterina Guzzanti (tra le altre cose: Boris), Elio (da Elio e Le Storie Tese), Lillo (di Lillo&Greg), Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Michela Giraud, Ciro e Fru (The Jackal) e Luca Ravenna.

Non lo diciamo spesso, lo diciamo senza ombra di dubbio: IMPERDIBILE!

Come vederlo gratis

Per vedere la prima edizione di “LOL: chi ride è fuori” bisogna essere abbonati ad Amazon Prime per poter avere accesso a Prime Video. Gli abbonati potranno dunque vedere le quattro puntate fin da subito, ma anche per tutti gli altri c’è la possibilità di vedere GRATIS queste due ore di risate grazie ad un semplice “trucchetto”.

Chiunque si abbona ad Amazon Prime per la prima volta, infatti, può accedere ad un primo mese gratis di prova, dopodiché è possibile dare disdetta dell’abbonamento senza avere alcun costo aggiuntivo. Non serve altro che cliccare qui ed iscriversi, quindi, per garantirsi una serata di risate che faranno molto bene all’umore. Per un mese sarà poi possibile fruire di tutti i servizi Amazon compresi nel pacchetto ed alla fine della prova si potrà scegliere in libertà cosa fare del proprio abbonamento.

Mettetevi in tasca queste sei puntate gratis, insomma. Dopo un mese di film, acquisti senza costi di spedizione e altri plus, senza costo alcuno, si potrà decidere il da farsi. Ma tra un mese riderete ancora.

