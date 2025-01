Lol 5: quando esce su Prime Video? Amazon annuncia la data ufficiale

Dopo una quarta stagione non proprio entusiasmante, Lol 5 promette un ritorno alle origini senza però rinunciare ad alcuni clamorosi cambiamenti, tra cui i conduttori dello show.

Gli amanti della comicità possono adesso segnare sul calendario due date importanti, entrambe comunicate su Instagram da Amazon Prime Video e riguardanti sia la quinta edizione di Lol e sia la seconda edizione di Lol Talent Show.

Lol 5: cast dei comici e quando inizia

Andando in ordine cronologico, il 27 febbraio farà il suo debutto Lol Talent Show 2: Chi fa ridere è dentro, lo spin-off dedicato alla scoperta dei nuovi talenti. La competizione metterà alla prova aspiranti comici, valutati dalla giuria composta da Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo. Ma le sorprese non finiscono qui. Esattamente un mese dopo, il 27 marzo, sarà la volta di Lol 5: Chi ride è fuori, il format principale che fin dal primo anno ha conquistato il pubblico italiano.

Il cast dei comici partecipanti alla quinta edizione di Lol comprende nomi del calibro di Enrico Brignano, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Federico Basso, Flora Canto, Tommy Cassi, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli, oltre al vincitore della nuova stagione di Lol Talent Show. Un dettaglio, questo, che sottolinea il legame tra i due programmi, oltre a rappresentare una grande opportunità per il neovincitore dello spin-off.

Non è più un segreto il cambio della guardia per la conduzione di Lol 5: Fedez e Frank Matano cedono il posto ad Alessandro Siani ed Angelo Pintus, quest’ultimo già concorrente della prima edizione. Il gioco, però, resta invariato: sei ore di sfida in cui l’obiettivo è far ridere gli altri, mantenendo però la massima serietà: pena il cartellino giallo e, al secondo errore, il cartellino rosso.

Il premio in palio è consistente: ben 100 mila euro, ma il suo principale valore risiede nella destinazione benefica, con il vincitore di Lol 5 che potrà scegliere l’organizzazione a cui devolvere tale somma.