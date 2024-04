Logitech POP con pulsante personalizzabile e prezzo PAZZO, -15% adesso

Un mouse originale sotto tutti i punti di vista. Per un tocco di colore sulla scrivania, Logitech POP fa sicuramente il suo senza trascurare il fatto che è una periferica perfetta sia per casa che per spostarsi. Lo colleghi a qualunque prodotto e ti fa avere tutto a portata di click.

Approfitta del ribasso del 15% su Amazon che ti permette di ridurre il prezzo, collegati al volo dove con 34,90€ completi l’acquisto. La colorazione è quella lilla.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP, il mouse con tasto programmabile iper comodo

Trattandosi di un mouse wireless ha già una comodità intrinseca se poi consideri che con il Bluetooth lo colleghi a qualunque dispositivo, hai fatto bingo. Mi spiego meglio, la connettività di questo prodotto ti consente di connetterlo a 3 dispositivi in contemporanea oltre che a vari sistemi tra cui Windows, Chrome OS e macOS.

In mano ha un’ergonomia avanzata con le sue dimensioni ridotte ma non compresse. Avendo un design lineare, inoltre, è ideale sia se usi la mano destra che la mano sinistra.

I click messi a disposizione sono 4 totali perché oltre a quello destro, sinistro e alla rotellina di scorrimento (che funziona su due velocità) c’è un tasto aggiuntivo posto al di sotto di quest’ultima. Con il suo software lo puoi programmare impostando scelte rapide o abbinandolo a una emoji che ti piace usare, così da averla sempre a disposizione.

Silenzioso, con DPI che raggiungono i 4000 punti e batteria che dura fino a 24 mesi, cosa potresti volere di più?

