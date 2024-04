Logitech Pebble 2 SOTTO COSTO, a 19€ ti viene regalo (solo Amazon)

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse da portare a spasso e da usare senza compromessi a casa, ho il modello che fa al caso tuo. Davanti a Logitech Pebble 2 non si dice di no perché è comodo, pratico e perfetto per qualsiasi genere di utente. Utilizzo quotidiano? Eccoti servito la periferica senza fili per eccellenza.

Disponibile su Amazon con uno sconto del 35%, il prezzo scende ad appena 19,99€ per un affare che è sensazionale. Non te lo fare scappare e aggiungilo ora al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech Pebble 2, il mouse wireless senza compromessi

Bello, sottile e funzionale. Visto il suo design lo usi sia con la mano destra che con quella sinistra e non fai a meno di niente. Non ti mette alcun limite di movimento dal momento che è senza fili e si connette ai tuoi dispositivi via Bluetooth. La compatibilità è tanto elevata da non avere restrizioni: MacOS, iPadOS, Windows, ChromeOS e così via.

Ti faccio sapere che è anche multidispositivo per connetterlo a 3 prodotti in contemporanea.

Ma veniamo al dunque, il Pebble 2 è un mouse extra confortevole sotto il tuo palmo e silenzioso per poterlo usare ovunque. Inizialmente ti sembrerà di non star cliccando i pulsanti, ma stai tranquillo che porta a termina ogni lavoro che gli attribuisci.

Il tasto centrale, ossia il click sulla rotellina di scorrimento, può essere personalizzata su delle azioni rapide.

Per ultima, ma non per importanza, fatti dire che l’autonomia è sconvolgente con 2 anni di utilizzo grazie a una semplice batteria.

Collegati al volo su Amazon dove il Logitech Pebble 2 lo porti a casa a soli 19,99€ con sconto del 35% e un click del tuo mouse.

