L'ottima Logitech MX Keys si trova in offerta su Amazon a 69,30€, con uno sconto del 20% e un risparmio di oltre 17 euro rispetto al prezzo solito.

Parte della gamma MX del brand, questa periferica fa di design e qualità costruttiva i suoi cavalli di battaglia, disponibile con layout italiano sia in versione per Windows che nella variante pensata per MacOS.

La MX Keys sfrutta l'apposito ricevitore wireless a 2.4 GHz per collegarsi al computer, in alternativa è presente anche il bluetooth per connettere la periferica a smartphone e tablet. Si tratta di una tastiera in formato full size, ci sono i tasti funzione e non manca il tastierino numerico, i tasti sono ben spaziati e studiati per garantire la massima comodità durante lunghe sessioni di scrittura.

Inoltre integrano un sistema di illuminazione automatica, che regola l'intensità dei LED in base alla luminosità ambientale, è presente anche un sensore di prossimità che fa illuminare i tasti una volta avvicinate le mani.

Oggi la Logitech MX Keys è disponibile in offerta su Amazon a 69,30€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

