JBL Tune 510BT in offerta: con il 48% di sconto sono un BEST BUY

Le JBL Tune 510BT oggi sono praticamente regalate. Con uno sconto esagerato del 48%, oggi su Amazon le paghi solamente 25,99€. Un ottimo prezzo per un paio di cuffie Bluetooth di fascia media che hanno tutte le carte in regola per regalare un’ottima esperienza d’ascolto.

Le cuffie on-ear wireless JBL Tune 510BT combinano comfort e tecnologia avanzata per offrire un’esperienza sonora di qualità. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, queste cuffie permettono di ascoltare musica senza il fastidio dei cavi, supportate dai rinomati bassi JBL Pure Bass, che garantiscono un suono potente e profondo.

La batteria di lunga durata è uno dei punti di forza delle JBL Tune 510BT, offrendo fino a 40 ore di riproduzione con una ricarica completa di soli 2 ore tramite cavo USB Type-C. Inoltre, la funzione di ricarica rapida fornisce 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, ideale per chi è sempre in movimento.

Le cuffie sono dotate anche della connessione Multipoint che consente di collegarsi facilmente a più dispositivi contemporaneamente, rendendo semplice passare dall’ascolto di musica sul tablet a rispondere a chiamate sul cellulare. Il design delle JBL Tune 510BT è pensato per il comfort prolungato: sono leggere, pieghevoli e dotate di padiglioni morbidi e un archetto imbottito, rendendole comode da indossare per lunghe sessioni di ascolto e facili da trasportare.

