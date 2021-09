Se sei alla ricerca di una tastiera wireless di ottima fattura, sei capitato nel posto giusto. La Logitech MX Keys è di fatto una delle migliori tastiere senza fili attualmente in circolazione ed è ora in offerta su Amazon a soli 69.30 euro. Le spedizioni sono rapide e completamente gratuite.

Logitech MX Keys: la miglior tastiera wireless del momento

Capace di offrirti una digitazione fluida, naturale e precisa, la Logitech MX Keys è in assoluto una delle migliori tastiere attualmente in circolazione. Grazie ai tasti Perfect Stroke con forma sferica, quest’ultima è in grado di adattarsi a ogni tua esigenza.

La seguente tastiera è infatti pensata per garantirti stabilità, precisione e il massimo della reattività a ogni digitazione. Logitech MX Keys è inoltre estremamente silenziosa ma ciò non incide sul feeling: quest’ultima offre infatti un feedback eccezionale ad ogni battuta di tasto grazie anche alla sua struttura metallica che garantisce solidità e robustezza.

Uno dei punti forti della tastiera Logitech MX Keys risiede nella retroilluminazione smart dei tasti. Grazie ai sensori di movimento posti su di essa, quest’ultima è in grado di forniti costantemente un livello d'illuminazione ottimale, per poi spegnersi completamente quando ti allontani dalla scrivania. Ciò ti permette di avere una lunga autonomia anche con ricariche brevi.

Infine, grazie ad un sistema di switch intelligente, puoi passare da un computer a un altro, che sia esso un PC Windows oppure Mac, in maniera del tutto automatica se possiedi un mouse Logitech con tecnologia Flow, oppure utilizzando i semplici tasti posti su lato destro.

Cosa stai aspettando? Acquista subito su Amazon la tua nuova tastiera wireless Logitech MX Keys al piccolo prezzo di soli 69.30 euro. La ricevi direttamente a casa tua in appena 24 ore grazie alle spedizioni rapide e gratuite targate Prime.

