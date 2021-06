Al Prime Day 2021 le offerte sui prodotti tecnologici sono moltissime, tra le periferiche per PC in offerta oggi c'è il mouse Logitech MX Anywhere disponibile su Amazon a 39,99€. Lo sconto folle del 57% corrisponde ad un risparmio di ben 53 euro rispetto al prezzo solito, per accedere all'offerta occorre essere abbonati al servizio Prime, a questo indirizzo è possibile ottenere un mese di servizio in maniera del tutto gratuita.

La linea MX di Logitech racchiude una serie di periferiche di fascia alta, caratterizzate da un'ottima qualità costruttiva e un design elegante. La forma simmetrica del Logitech MX Anywhere 2S risulta comoda ed ergonomica sia per destrorsi che per mancini, i 2 tasti laterali sono programmabili tramite l'apposito software per PC e Mac, al quale ci si connette tramite bluetooth o grazie all'apposito ricevitore USB Unifying. MX Anywhere funziona bene su tutte le superfici grazie al sensore Darkfield da 4 000 DPI, inoltre la rotella è dotata di scorrimento infinito, che permette di scorrere pagine web e lunghi documenti con un solo movimento del dito.

In occasione del Prime Day 2021 il mouse wireless Logitech MX Anywhere 2S si trova in offerta su Amazon a 39,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica