Il kit Logitech MK270

In più le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Logitech MK270: tutto ciò che devi sapere su questo kit

Se anche tu sei stanco di dover aggiustare sempre cavi e cavetti, la scelta di passare a dei dispositivi wireless non può che essere un'ottima soluzione. Il kit Logitech MK270 arriva in tuo soccorso a un prezzo stracciato permettendoti di rivoluzionare la tua postazione PC con pochi euro. Entrambi in colorazione nera, sono dei prodotti perfetti per ogni genere di utilizzo.

La tastiera ha ovviamente un layout QWERTY italiano, è utilizzabile sia su computer che su laptop e su sistemi Windows e Chrome OS. La digitazione resa fluida dalla curvatura naturale dei tasti e dalla presenza di ben otto tasti di scelta rapida multimediali per poter gestire tutto con un semplice tocco. Infine non mancano all'appello il tastierino numerico e l'apposito tasto medicata l'accensione e lo spegnimento

Il mouse, invece, è molto semplice ma offre il suo massimo sia a chi utilizza la mano destra che chi è mancino. Presente classici tasti destro e sinistro e la rotellina di scorrimento per poter navigare nei documenti nelle pagine web in modo rapido.

Entrambi i dispositivi si collegano mediante un semplice ricevitore USB e non richiedono alcun tipo di installazione. La batteria, in conclusione, ti assicura fino a 24 mesi di autonomia.

Acquista subito il tuo kit Logitech MK270

