Logitech G Pro X SE: cuffie da gaming al prezzo più basso mai registrato

Approfitta velocemente di questa straordinaria occasione alla Festa delle Offerte Prime per avere delle cuffie da gaming spettacolari a un prezzo minuscolo. Stiamo parlando delle mitiche Logitech G Pro X SE che ora puoi avere a soli 64,99 euro, invece che il 94,99 euro. Puoi ottenerle a questa cifra solo se sei iscritto ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui e goditi 30 giorni gratuiti.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni conto che sul prezzo originale c’è uno sconto del 32% che ora porta il prezzo al più basso di sempre. Ecco perché si tratta di un’occasione davvero più unica che rara. Con queste cuffie da gaming compatibili praticamente per tutte le piattaforme ti godrai le tue sessioni di gioco in modo molto più coinvolgente e reale.

Logitech G Pro X SE: a questo prezzo sono le migliori

Non c’è che dire, in questo momento il rapporto qualità prezzo delle Logitech G Pro X SE è assolutamente imbattibile. Grazie a dei padiglioni con imbottitura in memory foam è un archetto in similpelle che poggia delicatamente sulla testa garantiscono il massimo del comfort. Riescono a isolare bene dal rumore esterno garantendo quindi sempre un audio perfetto.

Sono dotate di audio Surround 7.1 che garantisce una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante durante i tuoi giochi. I driver Pro-G da 50 mm riescono a restituire alti e medi puliti e bassi profondi. Inoltre potrai equalizzare il suono come desideri e con il microfono integrato comunichi con il tuo team durante le partite online. Puoi usare il cavo Jack da 3,5 mm o USB per collegarle praticamente a qualsiasi piattaforma.

Se vuoi delle cuffie da gaming senza spendere un’esagerazione queste devono essere tue. Dunque vai adesso su Amazon e acquista le Logitech G Pro X SE a soli 64,99 euro, invece che il 94,99 euro. Se completi l’ordine subito le riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.