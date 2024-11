L'offerta Very Mobile da 4,99€ continua e puoi richiedere anche il 5G

Very Mobile ha deciso di prorogare fino al 19 dicembre l’offerta Very Esclusiva Giga x2: si tratta di una delle tariffe più interessanti dell’operatore, con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo.

Per soli 4,99 euro al mese, l’offerta include minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, SMS illimitati e ben 150 GB di traffico dati in 4G, con una velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload.

Gli utenti interessati hanno anche la possibilità di accedere alla rete 5G grazie all’opzione aggiuntiva Very Full Speed 5G, disponibile al costo di 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito.

Offerta Very Esclusiva Giga x2: come attivarla

Questa promozione, però, non è facilmente reperibile nella home page del sito ufficiale di Very Mobile, ma è disponibile in una pagina dedicata. Per attivarla, è necessario acquistare una nuova SIM ricaricabile e richiedere la portabilità da alcune compagnie specifiche. Tra queste rientrano Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce e molti altri operatori virtuali. Al contrario, non è possibile effettuare la portabilità da Tim e Vodafone.

Attivare l’offerta Very Esclusiva Giga x2 è molto semplice e non comporta costi aggiuntivi, poiché sia la SIM fisica e sia l’eventuale eSIM sono gratuite, così come il costo di attivazione. Al momento dell’iscrizione, sarà necessario pagare esclusivamente il primo mese anticipato. Inoltre, a partire dai ieri, l’opzione Very Full Speed 5G è stata estesa a tutte le offerte con un costo inferiore a 5,99 euro mensili, rendendo la rete di ultima generazione accessibile anche ai clienti che hanno scelto i piani più economici.

Questa offerta di Very Mobile rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un pacchetto completo ad un prezzo contenuto, con l’opportunità di sfruttare la rete 5G con un minimo sovrapprezzo, senza rinunciare ad una notevole quantità di dati e servizi illimitati per chiamate e messaggi.