Fastweb, queste offerte continuano: si parte da 7,95€ per avere fino a 300GB

Nel mese di novembre, Fastweb continua a proporre alcune offerte molto competitive per la rete mobile, tutte attivabili anche online.

Queste promozioni puntano su un mix di minuti illimitati, un discreto quantitativo di SMS e fino a 300 Giga di traffico dati in 5G, con prezzi che partono da 7,95 euro al mese.

Si tratta di tre piani distinti: Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, tutti validi fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore.

Offerte Fastweb Mobile: cosa includono e come attivarle

Le tre offerte si differenziano principalmente per la quantità di dati disponibili ed il prezzo mensile. La prima opzione, Fastweb Mobile, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed alcune destinazioni estere, 100 SMS e 150 Giga di traffico dati in 5G, ad un costo di 7,95 euro al mese. L’offerta successiva, Fastweb Mobile Full, aumenta i dati a 200 Giga, mantenendo gli stessi minuti ed SMS, a 9,95 euro al mese. Infine, Fastweb Mobile Maxi rappresenta la proposta più ricca, con 300 Giga di dati, sempre con minuti illimitati e 100 SMS, per 11,95 euro al mese.

Una particolarità esclusiva del piano Mobile Maxi è l’inclusione dell’Assistenza Pet di Quixa, una copertura assicurativa sanitaria per cani e gatti: soluzione originale che punta ad attrarre anche i proprietari di animali domestici.

L’attivazione di queste offerte può essere effettuata sia per i nuovi numeri e sia con la portabilità da altri operatori. Scegliendo l’attivazione online o tramite il servizio clienti, c’è un costo iniziale che varia a seconda del piano scelto: 17,95 euro per Fastweb Mobile, 19,95 euro per Fastweb Mobile Full e 21,95 euro per Fastweb Mobile Maxi. Questo importo include la ricarica per il primo mese dell’offerta ed un costo aggiuntivo di 10 euro per la nuova SIM.

Come detto, queste interessanti offerte Fastweb proseguono a tempo indeterminato, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci e di tenere d’occhio il sito ufficiale per restare informati su eventuali scadenze future.