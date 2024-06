Localizzatore GPS per auto a 4,24 euro grazie al DOPPIO SCONTO Amazon

Su Amazon è stato attivato un buon affare su questo localizzatore GPS per auto e non solo: spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina, insieme al codice promozionale da applicare subito sotto, puoi pagarlo infatti soltanto 4,24 euro invece di 16,99. Un risparmio clamoroso per un dispositivo che ti permetterà di sapere esattamente dove si trova la tua auto o il tuo veicolo aziendale.

Localizzatore GPS per auto a prezzo stracciato:

Questo localizzatore è estremamente facile da configurare e funziona subito non appena lo avrai collegato. Basta cercare Tracker One” su Google Play o App Store e scaricare l’applicazione, disponibile sia per dispositivi iOS che Android.

Il dispositivo funziona con una scheda SIM integrata che consente la tracciatura in tempo reale: sarà l’app a mandarti notifiche e avvisi in tempo reale su ogni spostamento, così da essere sempre informato se ne hai la necessità.

Il localizzatore GPS utilizza un chipset avanzato in grado di ricevere segnali satellitari, garantendo un posizionamento preciso e affidabile. Ideale per l’uso con auto e qualsiasi tipo di veicolo di valore di cui vuoi tracciare la posizione.

Ripetiamo la procedura: apri la pagina, spunta la casella del coupon sconto, applica il codice promozionale e pagalo soltanto 4,24 euro.