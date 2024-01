Lo Spazzolino Elettrico Oral-B CROLLA di PREZZO! (-31%)

Cerchi un modo per migliorare la tua igiene orale? Oral-B Smart 4 4000N è l’opzione perfetta al prezzo scontato di 59,99€ rispetto ai classici 86,84€. Questo è possibile grazie al ribasso del 31% su Amazon.

Tutte le caratteristiche dello spazzolino Oral-B Smart 4 4000N

Il design arrotondato della testina, unico nel suo genere, avvolge con precisione ogni singolo dente, rimuovendo placca e batteri in modo più efficace rispetto agli spazzolini manuali tradizionali. Inoltre, la coppetta lucidante presente sulla testina contribuisce a rimuovere le macchie superficiali, donando ai denti un aspetto più bianco fin dal primo giorno di utilizzo.

Il timer integrato ti guida durante la spazzolatura, garantendo che dedichi il tempo minimo consigliato dagli esperti, ovvero due minuti. La tecnologia di controllo della pressione è un ulteriore elemento di protezione per le gengive, rallentando il movimento dello spazzolino e avvisandoti se stai esercitando una pressione eccessiva. La connessione dello spazzolino all’app Oral-B attiva la guida Smart, fornendo suggerimenti in tempo reale per migliorare la tua routine di spazzolamento e monitorare i progressi nel tempo.

La batteria agli ioni di litio avanzata offre oltre due settimane di spazzolamento con una sola ricarica, eliminando la necessità di portare il caricatore in vacanza. Le testine di ricambio Oral-B sono appositamente progettate in collaborazione con dentisti per garantire risultati ottimali e un adattamento perfetto al tuo spazzolino.

Non dimentichiamo che Oral-B, la marca di spazzolini più consigliata dai dentisti in tutto il mondo, è sinonimo di qualità, efficacia e sicurezza. I prodotti Oral-B sono sviluppati in collaborazione con professionisti dell’igiene orale per assicurare la massima soddisfazione e salute per la tua bocca.

Prendi subito Oral-B Smart 4 4000N a soli 59,99€ grazie allo sconto del 31%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.