Lo smartphone diventa un COMPUTER con 4,99€: accessorio ASSURDO (Amazon)

Secondo me, questo accessorio dovrebbero darlo in omaggio con qualsiasi smartphone dotato di ingresso USB C è supporto alla tecnologia USB OTG. Praticamente, la quasi totalità dei modelli attualmente in commercio! Infatti, basta collegarlo al dispositivo per espandere in modo incredibile il suo potenziale: diventa praticamente utilizzabile come un computer. Non esagero!

Infatti, a disposizione ottieni subito due lettori di memorie esterne, di diverse dimensioni, e una porta USB standard. Grazie a lei, potrai collegare periferiche come mouse, tastiere, stampanti e non solo. Praticamente tutto quello che collegheresti al PC: un vero boost alla produttività!

In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 4,99€ appena in questo momento e non è tutto: le spedizioni sono anche veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Un prodotto super versatile: potrai sfruttarlo anche con il tuo portatile, con il PC desktop, con il media player, con il tablet e non solo Infatti, è dotato di diversi adattatori di collegamento.

Insomma, un accessorio geniale, che adesso puoi portare a casa da Amazon a un prezzo assolutamente ridicolo.

Completando adesso il tuo ordine, se la promozione non è già finita, potrai prenderlo a 4,99€ appena con spedizioni veloci e gratis se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.e

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.