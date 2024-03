Lo Smart TV di LG costa 239€ grazie a questo COUPON eBay!

Sei in procinto di aggiornare il tuo vecchio televisore o ne devi prendere uno nuovo a prescindere? Allora quest’offerta è adatta a te. Lo Smart TV LG 32LQ63806LC è caratterizzato da una scocca di colore bianco e una diagonale da ben 32 pollici. Il suo prezzo è di soli 239,90€ grazie al coupon “PSPRMAR24“!

Tutte le caratteristiche dello Smart TV LG

Grazie alla risoluzione Full HD supportata dal potente processore α5 Gen 5, che garantisce una sorprendente elaborazione delle immagini, potrai avere delle immagini davvero ottime. E la tecnologia HDR10 Pro aggiunge un livello di contrasto e vivacità dei colori che migliora ancora di pi1u queste ultime.

Grazie alla piattaforma Smart TV webOS 22, accedere ai tuoi contenuti preferiti non è mai stato così facile. Con un’ampia selezione di app di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e YouTube, avrai sempre qualcosa da guardare. Inoltre, la compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple AirPlay 2 ti permette di controllare il TV con la tua voce e condividere facilmente i contenuti da altri dispositivi.

Potrai scegliere la modalità Filmmaker per goderti i film esattamente come il regista li ha concepiti, mentre l’AI Sound ottimizza automaticamente l’audio in base al tipo di contenuto che stai guardando. Inoltre, la connessione Bluetooth consente di collegare facilmente soundbar e cuffie wireless per un’esperienza audio ancora più immersiva.

Con una cornice sottile, i piedini regolabili in altezza e la colorazione Silky White, questo Smart TV ha un’estetica elegantissima.

Ideale per stanze di piccole dimensioni o come secondo TV in casa, questo TV offre un rapporto qualità-prezzo, specialmente grazie al coupon “PSPRMAR24“, grazie al quale lo potrai pagare solo 239,90€!