Durante l'evento Bandai Namco alla Gamescom 2021, è stato presentato a sorpresa Little Nightmares Enhanced Edition. Il celebre platform con elementi horror si evolve e offre un comparto tecnico e grafico ottimizzato per PC e per le console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.

Con la Enhanced Edition il secondo capitolo del suggestivo platform di Tarsier Studios introduce il supporto al Ray Tracing, la tecnologia sviluppata da Nvidia contribuisce ad un aspetto grafico più realistico, con effetti di luce e riflessi notevolmente migliorati. Little Nightmares 2 per next-gen è compatibile con l'audio 3D, in configurazione 5.1 e 7.1, per offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva.

Il trailer pubblicato da Bandai Namco mostra tutti i miglioramenti introdotti con Little Nightmares 2 Enhanced Edition. Il titolo è già disponibile su PC, PlayStation Store e Microsoft Store, ai giocatori che hanno già acquistato la prima versione Little Nightmares 2 è consentito l'upgrade gratuito alla versione Enhanced.

A marzo la software house ha comunicato di aver superato 1 milione di copie vendute, un risultato che dimostra il forte apprezzamento da parte dei videogiocatori per il secondo episodio dell'avventura platform targata Tarsier Studios.

Videogames