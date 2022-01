L'iPod Shuffle sta tornando di moda... sì, ma solo su TikTok!

Il primo gadget alla moda di Apple sta tornando in voga. L'iPod shuffle di seconda generazione introdotto poco più di 15 anni fa sta vedendo una rinascita di popolarità nientemeno che su TikTok. La seconda, la terza e la quarta generazione di iPod shuffle avevano tutte clip integrate ed erano disponibili in un'ampia varietà di opzioni di colore che le rendevano facilmente indossabili.

iPod Shuffle e TikTok: un binomio vincente

TikTok invece, è noto per essere un trampolino di lancio per tendenze come questa, quindi non è necessariamente una sorpresa. Come notato da The Information, l'iPod shuffle non è il solo a vedere un tale aumento di popolarità. Anche altri gadget retrò stanno tornando alla ribalta guidati da video e stories pubblicati dai millennial.

Qualche settimana fa, molti TikTokers hanno iniziato a condividere clip indossando l'iPod shuffle di seconda generazione come fermaglio per capelli. Li hanno usati sia come accessori di moda autonomi che come lettori musicali con auricolari cablati. Anche gli auricolari cablati stanno avendo una “seconda vita”.

Il primo video ad arrivare sul social network di @sailorkiki ha ora accumulato oltre 2 milioni di visualizzazioni e quasi 350.000 like. Ma la tendenza dei fermagli per capelli non è l'unica che sta aumentando la popolarità dell'iPod shuffle.

Secondo Newsweek, i millennials su TikTok stanno condividendo clip divertenti dell'iPod shuffle, affermando di non sapere di cosa si tratta. Le battute hanno apparentemente innescato le reazioni dei TikToker più vecchi, evidenziando un divario generazionale piuttosto esilarante. Non c'è dubbio che i vecchi prodotti Apple, in particolare gli iPod, abbiano riscontrato un alto livello di interesse man mano che la nostalgia per loro cresce.

Giusto come “remind me”, Apple ha ritirato l'iPod shuffle nel 2017, quindi è fuori dal mercato da soli 5 anni. Ma il modello di iPod shuffle che sembra che stia catturando l'attenzione degli utenti sui social network è quello di seconda generazione.