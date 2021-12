TikTok è l'app più scaricata al mondo durante le feste di Natale

Secondo l'ultimo rapporto di App Annie, TikTok conferma ancora una volta il suo appeal nei riguardi del pubblico: si tratta dell'applicazione con più download in assoluto nel periodo di Natale.

Anche a Natale si riconferma il successo di TikTok

Riportiamo di seguito la lista delle 10 applicazioni che, tramite Google Play Store ed App Store, hanno riscosso maggiore successo nel periodo considerato (giochi esclusi):

TikTok

Instagram

Facebook

WhatsApp Messenger

Snapchat

Facebook Messenger

Telegram

Shopee

Spotify

CapCut (Cut Screen)

Un successo che non sembra dare il minimo segnale di rallentamento. Il team di TikTok ha introdotto anche interessanti novità finalizzate ad un miglioramento dell'esperienza di utilizzo, come un algoritmo ben diverso rispetto al passato ed in grado di proporre oggi contenuti più variegati, senza focalizzarsi su poche e “ben rodate” preferenze espresse dagli iscritti. Non sorprende l'ipotesi che, con circa un miliardo di utenti attivi, TikTok possa a breve superare Facebook ed aggiudicarsi lo scettro di applicazione più popolare al mondo.