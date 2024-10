L'iPhone SE 4 di Apple sta per arrivare ed avrà anche il Face ID

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Mark Gurman di Bloomberg, l’arrivo del nuovo iPhone SE 4 di Apple sarebbe in programma per il 2025.

Gurman, noto per la sua affidabilità nel condividere anticipazioni circa i futuri prodotti dell’azienda di Cupertino, ipotizza nello specifico che l’iPhone SE di quarta generazione verrà lanciato nel primo trimestre del prossimo anno.

Apple iPhone SE 4: scheda tecnica, uscita e prezzo

Il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe quindi rappresentare un significativo aggiornamento rispetto ai modelli precedenti, che traevano spunto dal design dell’iPhone 8. Il dispositivo potrebbe quindi vantare un’estetica più moderna, simile a quella dell’iPhone 14, ed includere per la prima volta il Face ID. A differenza di quanto riportato da alcune voci, dunque, si tende ad escludere una somiglianza con il recente iPhone 16. Per cui, in linea con il design dell’iPhone 14, lo smartphone andrebbe a distinguersi per la presenza del notch sul display ma senza portare con sé la Dynamic Island.

I rumor circa la scheda tecnica di iPhone SE 4 prospettano poi una sola fotocamera nella zona posteriore, a differenza dei modelli di fascia alta che ne offrono almeno due. Un altro dettaglio di particolare importanza è relativo all’implementazione di un display AMOLED: se così fosse, si tratterebbe di una novità assoluta per la gamma SE, indicativa di come Apple stia comunque cercando di migliorare la qualità visiva anche sui modelli meno costosi.

Per quanto riguarda il processore, a bordo dell’iPhone SE 4 si prevede l’integrazione del chip Apple A18, vale a dire lo stesso dei modelli di punta, ed il melafonino potrebbe beneficiare di alcune funzionalità della suite Apple Intelligence. Inoltre, si tratterebbe del primo modello SE sprovvisto dell’iconico pulsante fisico Home subito in basso rispetto al display.

Terminiamo parlando del possibile prezzo di vendita: sempre basandoci sulle informazioni reperite finora, Apple iPhone SE 4 potrebbe costare circa $499 al momento del lancio che, come detto, è previsto per il primo trimestre del 2025 e si tratterebbe comunque di una cifra più elevata rispetto ai $429 dell’unità di passata generazione.