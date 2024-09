iPhone SE 4 avrà un doveroso restyling, ma salirà anche il prezzo

L’iPhone SE 4 di Apple sta arrivando e porterà con sé un design più moderno rispetto ai passati modelli, oltre a nuove funzioni.

Il dispositivo, che rappresenterà la scelta più “economica” tra i nuovi modelli proposti dall’azienda, è rimasto praticamente invariato dal punto di vista estetico sin dalla versione ispirata all’iPhone 8 del 2017.

Tuttavia, il prossimo iPhone SE 4, il cui lancio è previsto per l’inizio del 2025, potrebbe segnare una svolta significativa in termini di design ma anche di prezzo.

Apple iPhone SE 4: quale sarà il prezzo di vendita?

Secondo quanto riportato dal leaker Revegnus1, il nuovo iPhone SE 4 potrebbe costare fino a $499: l’intenzione di Apple sarebbe quella di mantenere comunque un prezzo inferiore ai $500. Tale aumento rispetto ai modelli precedenti troverebbe una giustificazione proprio nelle numerose novità che accompagneranno lo smartphone. A titolo di confronto, l’iPhone 16 standard parte da $799 per la variante da 128 GB, evidenziando come l’iPhone SE 4 rappresenterebbe ugualmente l’opzione più accessibile della gamma.

Mark Gurman di Bloomberg ha fornito ulteriori dettagli, rivelando che il nuovo SE adotterà il design dell’iPhone 14, con uno schermo più grande e l’eliminazione del pulsante Home, rendendo il dispositivo molto più al passo con i tempi. Questo determinerà anche la presenza della caratteristica tacca per la fotocamera frontale, una scelta che potrebbe non convincere tutti i potenziali consumatori.

Un altro aspetto interessante del nuovo iPhone SE 4 riguarda il supporto per Apple Intelligence, segno che il telefono sarà dotato di almeno 8 GB di RAM: requisito basilare per l’implementazione delle funzionalità AI. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa feature sarà disponibile in tutto il mondo, poiché mancano conferme circa la fruibilità di Apple Intelligence nell’UE o in Cina.

Non va poi dimenticata la diretta concorrenza: il principale rivale dell’iPhone SE 4 di Apple sarà Samsung Galaxy S24 FE, la cui uscita è prevista proprio ad inizio 2025 assieme alla gamma dei nuovi Samsung Galaxy S25.