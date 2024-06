L'iPhone 14 Plus è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

L’iPhone 14 Plus è il protagonista di un’offerta di Amazon decisamente interessante. Grazie allo sconto del 26%, il prezzo del modello da 128GB è crollato ad appena 729€. Vale a dire: il prezzo minimo storico registrato su Amazon.

Con un display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici, il dispositivo offre una risoluzione di 2778 x 1284 pixel e una densità di 458 ppi, garantendo immagini nitide e colori vivaci. Sebbene la frequenza di aggiornamento rimanga a 60Hz, lo schermo è eccellente per la visualizzazione di contenuti multimediali e giochi grazie anche alla sua luminosità massima di 1.200 nit per i contenuti HDR​.

Il design dell’iPhone 14 Plus è simile a quello del 14 Pro Max, ma con alcune differenze significative. Nonostante le dimensioni generose, pesa 37 grammi in meno del Pro Max, e può anche contare su un sistema di gestione termica migliorato. Con una capacità di 4.325 mAh, l’iPhone 14 Plus offre una durata impressionante, raggiungendo fino a 21 ore di autonomia con un utilizzo estremo.

Sul fronte delle fotocamere, l’iPhone 14 Plus è dotato di un sistema a doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 MP. La fotocamera principale e quella ultra-wide catturano immagini dettagliate e vivaci.

In altre parole: l’iPhone 14 Plus è una scelta eccellente per chi desidera un grande schermo e una lunga durata della batteria senza dover spendere per forza quasi o più di 1000€. Non perdere questa straordinaria offerta: acquistalo subito a soli 729€.