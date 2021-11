L'iPhone 13 Pro realizzato con una Tesla Model 3

Caviar ha appena presentato un iPhone 13 Pro e un busto di Elon Musk realizzati con i materiali (fusi) della Tesla Model 3. Vediamoli nel dettaglio.

Com'è fatto l'iPhone 13 Pro di Caviar realizzati con la Tesla Model 3?

Caviar ha appena rilasciato alcuni interessanti nuovi prodotti. La società ha lanciato la nuova serie iPhone 13 Pro personalizzata di fascia alta insieme ad un busto modellato del CEO di SpaceX e Tesla, Elon Musk. Sebbene i due articoli personalizzati siano piuttosto diversi l'uno dall'altro, hanno una notevole somiglianza, visto che sono entrambi realizzati con un'auto Tesla fusa.

Parlando prima dell'iPhone personalizzato, il produttore di beni di lusso dalla Russia ha annunciato un nuovo iPhone 13 Pro e 13 Pro Max Electro.

Questo modello è l'ultimo telefono Apple personalizzato, che si unisce a modelli ispirati a Rolex, placcati in oro e persino a un dente di dinosauro di Caviar. L'aspetto notevole di questa variante, tuttavia, è il fatto che il suo telaio è realizzato in titanio con rivestimento PVD nero.

Inoltre, è contrastato da un materiale composito resistente agli urti bianco e un pannello in alluminio. Questo materiale è ricavato dal corpo di una Tesla e presenta incisioni di Musk, il logo del brand e una serigrafia dell'auto.

La compagnia sta realizzando solo 99 modelli Tesla Electro, con l'opzione base che parte da 6.760 dollari USA. Accanto a questo prodotto, Caviar ha presentato anche un busto di Elon Musk avente una base in marmo nero con doppia scritta placcata in oro che ospita il numero di serie del busto. La realtà afferma che saranno realizzate solo 27 unità.

Anche questo busto è realizzato con parti metalliche di una Tesla Model 3 che sono state rifuse (come il cofano, le porte e altre parti). Per chi fosse interessato, bisogna sborsare 3.220 dollari per la mini statua del miliardario.

