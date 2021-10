Elon Musk trolla Apple per il panno di pulizia

Recentemente è stato rilasciato un panno per la pulizia degli schermi di Apple. Questo è lo stesso tovagliolo per il Pro Display XDR incluso nella confezione del monitor ed è stato recentemente messo in vendita. Il nuovo prodotto non costa assolutamente poco: 19 dollari negli USA e circa 25 € da noi. Ovviamente, non sono mancati i meme a riguardo. Fra questi, anche il capo di Tesla, Elon Musk, si è unito al “carrozzone”.

Elon Musk si prende gioco di Apple, anche se non potrebbe

Così, pochi giorni fa, Apple ha aperto un branded store a Istanbul e in questa occasione il capo dell'azienda Tim Cook ha pubblicato un post sulla sua pagina Twitter in cui invitava gli utenti a visitare “un fantastico nuovo negozio”. Elon Musk ha lasciato un commento sotto questo post, in cui invitava a vedere “Apple Cloth“.

Come see the Apple Cloth ™️ — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

Questo commento ha suscitato molte reazioni da parte degli utenti, che hanno notato che Musk si stava prendendo gioco dell'azienda di cui utilizza i prodotti. Il tweet del CEO di Tesla era stato pubblicato da un iPhone. LOL. Diverse persone hanno anche ricordato che l'azienda che produce veicoli elettrici non disdegna la produzione di abbigliamento di marca e non esita a prendersi molti soldi per questo.

A Elon è stato anche ricordato che il listino di prodotti di Tesla include una bottiglia di vetro per il vino. L'azienda chiede solo 150 dollari per una bevanda alcolica. Per i fan del brand poi, c'è una coperta per animali da $ 135, un ombrello da $ 60 e un'unità USB da $ 45 da 128 GB.

Apple vende un panno per la pulizia degli schermi e Tesla vende bottiglie di vino. Questo è business, o meglio, è il desiderio di fare soldi… a tutti i costi. Entrambe le società si sforzano di fare soldi per loro conto. E in questo non sono fondamentalmente diverse l'una dall'altra.

Sapete tutti che durante l'uso, la polvere si accumula sulla superficie dei dispositivi, possono apparire tracce di sporco e macchie di grasso. Per questo motivo, questi necessitano di una pulizia regolare. Molte persone pensano a quali prodotti utilizzare e come prendersene cura adeguatamente. Apple si è occupata di questo e di recente, oltre ai gadget più cool, ha inserito in listino un panno per la pulizia.

Il negozio ufficiale dell'azienda afferma che il tessuto è realizzato con un materiale morbido e non abrasivo che “pulisce in modo sicuro ed efficace qualsiasi display Apple, incluso il vetro nanostrutturato“. L'azienda di Cupertino avverte gli utenti di Pro Display XDR di non utilizzare alcun panno esterno per pulire il pannello e di utilizzare solo con un panno apposito.