L'iPhone 13 è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile

L‘iPhone 13 da 128GB è in offerta su Amazon ad un prezzo semplicemente irresistibile. Con lo sconto del 24%, finalmente può essere tuo a meno di 600€: lo paghi solamente 578€, ma rimane ancora poco tempo. Devi essere velocissimo. E’ il miglior prezzo di sempre su Amazon.

Non c’è molto da dire, se non che l’iPhone 13 a distanza di un paio di anni continua ad essere un ottimo flagship essenziale, con comparto fotografico e hardware pronti per soddisfare ogni esigenza. Il design dell’iPhone 13 segue le linee estetiche introdotte con l’iPhone 12, con bordi piatti e una struttura in alluminio aerospaziale.

Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532×1170 pixel. Il supporto per HDR10 e Dolby Vision, insieme a una luminosità di picco di 1200 nit, garantisce colori vivaci, contrasti elevati e una visibilità eccellente in tutte le condizioni di luce.

L’iPhone 13 è alimentato dal chip A15 Bionic, che include una CPU a 6 core, una GPU a 4 core e un Neural Engine a 16 core. Questo chipset offre prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, con un’efficienza energetica migliorata che contribuisce a una maggiore durata della batteria. Se la cava alla grandissima con qualsiasi applicazione, inclusi i giochi più esigenti.

Il sistema di fotocamere dell’iPhone 13 è composto da due sensori posteriori da 12 MP: una fotocamera principale con apertura f/1.6 e una ultra-grandangolare con apertura f/2.4 e un campo visivo di 120 gradi. Le foto scattate con l’iPhone 13 sono caratterizzate da dettagli nitidi, colori accurati e una buona gestione delle condizioni di scarsa illuminazione grazie alla modalità Notte migliorata.

L’Apple iPhone 13 è un dispositivo completo e potente che offre un’esperienza utente eccellente. Se stavi cercando il momento migliore per acquistare uno smartphone della Apple, allora ti consiglio vivamente di non farti scappare questa offerta per nulla al mondo. Hai ancora pochissimo tempo.