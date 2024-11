L'Insta360 GO 3S è un'action cam diversa da tutte le altre: oggi è in offerta

La Insta360 GO 3S è una action cam compatta e leggera, ideale per vlogging e riprese in prima persona. Con un peso di soli 39 grammi, offre una risoluzione video 4K a 30 fps, garantendo immagini nitide e dettagliate.

Attualmente è in super offerta su Amazon, dove può essere tua al prezzo competitivo di 389,99€: la disponibilità è immediata inoltre, come sempre, ti ricoridamo anche che, se lo desideri, potrai dividere l’importo in più pagamenti mensili. Ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento al momento del checkout.

Il design magnetico consente un montaggio versatile su diverse superfici, facilitando riprese a mani libere da angolazioni uniche. La stabilizzazione FlowState integrata assicura video fluidi anche in movimento, mentre l’autonomia di 140 minuti permette sessioni di registrazione prolungate.

Resistente all’acqua fino a 10 metri, la GO 3S è adatta per riprese subacquee e in condizioni meteorologiche avverse. Le funzionalità di editing basate sull’intelligenza artificiale semplificano la creazione di contenuti professionali, offrendo strumenti per il montaggio rapido e intuitivo.

Attualmente, la Insta360 GO 3S con memoria da 128GB è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 389,99€. Considerando le sue caratteristiche avanzate, ti suggeriamo vivacemente di non farti scappare questa offerta. Non sappiamo per quanto ancora sarà disponibile: potrebbe terminare da un momento all’altro. Insomma, essere veloci è imperativo.