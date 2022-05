Linkem 5G Promo Easy: 19,90€ BLOCCATO per 12 MESI

La Promo Easy in 5G di Linkem BLOCCATA per 1 ANNO è sicuramente una delle soluzioni più interessanti dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. L’offerta in FWA non ha limiti di traffico e funziona senza linea fissa.

Questa proposta è valida solo fino alla giornata ODIERNA, salvo eventuali proroghe. Inoltre, online sono incluse GRATIS anche le chiamate illimitate.

Linkem 5G Promo Easy: i dettagli

La promozione che abbiamo descritto in maniera molto sintetica all’inizio offre internet senza limiti fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 200 Mbps in upload, Modem da interno o da esterno incluso e il servizio gratuito Parla&Naviga che include chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi. Tutto questo ad un prezzo davvero promozionale. Il canone mensile è di appena 19,90 euro per un anno. A partire dal secondo anno ammonterà a 24,90€.

Il prezzo è bloccato per ben 12 mesi e di questo provider ci si può fidare visto che non ha mai ricevuto sanzioni per pratiche commerciali scorrette. Dunque, questa è sicuramente la soluzione per chi non ama gli asterischi e le sorprese. Tutto è scritto nero su bianco!

Oltre alle chiamate illimitate verso tutti c’è anche il Modem Indoor o Outdoor. La scelta dell’apparato varia a seconda della copertura presente in zona e non è in alcun modo selezionabile dal cliente in fase di attivazione.

A differenza di quello da interno, l’apparato Outdoor necessita dell’installazione da parte di un tecnico.

Costi ed altro

L’offerta di quest’oggi ha un contributo una tantum di 48 euro che viene “spalmato” nelle prime 12 fatture per 12 mesi. Inoltre, in caso di disdetta sarà necessario restituire l’apparato e pagare 22,40€ come costo di cessazione.

La promozione speciale è attivabile ONLINE con le chiamate illimitate gratis solo ENTRO OGGI. Cosa Aspetti? Approfitta della super promo bloccata per 12 mesi a meno di 20 euro al mese!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.