L'imbattibile Tapo C220 torna in sconto su Amazon: sicurezza 2K 4in1

L’appartamento non è mai stato così sicuro con Tapo C220 montata in casa. Una videocamera di sicurezza facile da installare, altrettanto da gestire e con funzioni intelligenti per non perdere un singolo dettaglio. Puoi sistemarla ovunque e tenere sotto controllo anche più ambienti nello stesso momento. Non sprecare lo sconto del 40% che offre Amazon in questo momento e aggiungila al carrello, la fai tua a soli 29,99€.

Tapo C220, la videocamera di sicurezza che fa centro

Dimensioni compatte e obiettivo con risoluzione 2K per avere quello che ti serve nel palmo di una mano. Tapo C220 è la videocamera di sicurezza che rende la casa sicura e che puoi gestire direttamente dall’applicazione. Anche quando sei lontano, basta aprire lo smartphone per sapere cosa accade. Il sistema, in più, è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant per abbinarlo agli assistenti in modo rapido e funzionale.

Scegli una posizione adatta e collegala alla presa di corrente. La videocamera entra in funzione e può tenere sotto controllo anche più ambienti. È dotata di rotazione a 360° e può modificare anche l’inclinazione per non lasciare un singolo angolo cieco. La risoluzione, come accennato, è eccellente ma vengono in aiuto funzioni aggiuntive.

Quando scende la notte o chiudi le persiane, la visione notturna riprende l’ambiente come se fosse pieno giorno. C’è la rilevazione del movimento che, se attivata, ti invia notifiche push quando rileva la presenza di qualcuno e tu non sei in casa. Ma se è qualcuno che conosci puoi parlarci anche a distanza sfruttando la comunicazione a 2 vie con cui ascolti e parli.

Al suo interno non manca uno slot per inserire una MicroSD fino a 512GB e registrare ogni filmato.

Con soli 29,99€ la tua casa non è mai stata così sicura. Collegati su Amazon e porta dalla tua parte la videocamera di sicurezza Tapo C220 con uno sconto del 40% ora in corso.

