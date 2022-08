L'iMac più potente OGGI è in sconto su Amazon (-200€)

Oggi vi segnaliamo un’offerta davvero molto interessante relativa all’iMac più potente dell’ultimo periodo. Si tratta di un computer all-in-one di casa Apple che offre la CPU a 8 core e la GPU a 8 core nella configurazione da noi scelta oggi. Cosa vuol dire questo? Semplice: il PC può garantire performance inaudite sul fronte lavorativo. Di fatto, ci troviamo di fronte ad un gadget eccezionale che coniuga design, prestazioni in un form factor incredibilmente contenuto.

Nello specifico, vi comunichiamo che oggi, la variante sopra citata si trova a 1749,00€ al posto di 1949,00€. Capite bene che si tratta di uno sconto eccezionale, pari al 10% sul prezzo di listino (200€ tondi). Ci sono le spese di spedizione incluse nel costo finale del device e volendo, avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis. Mica male.

iMac (2021): semplicemente perfetto

L’assistenza clienti di Amazon poi, è impeccabile: il supporto tecnico risponde ogni giorno alle telefonate o alle email, fino alla mezzanotte. Anche nei festivi. In più, avrete un anno di garanzia Apple. Per qualsiasi cosa, vi basterà portare il PC in un Apple Store per ricevere tutto l’aiuto necessario.

L’iMac in questione è un concentrato di potenza, eleganza e non solo. È incredibilmente sottile, leggero ed è dotato di quattr porte USB C con tecnologia Thunderbolt4. Il processore di bordo è il collaudatissimo Apple Silicon M1, nella sua versione con 8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU. Non di meno, arriva con un SSD da ben 512 GB e con la memoria unificata da 8 GB.

C’è una webcam FaceTime HD a 1080p per le videocall in alta qualità, un sistema composto da tre microfoni e sei altoparlanti

Approfittate di questa fantastica promozione per portarvi a casa il computer desktop più bello di casa Apple a soli 1749,00€ su Amazon.

