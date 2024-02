Lidl, nuovo volantino ONLINE: occasioni SHOCK Parkside da 3,99€

Il nuovissimo volantino di Lidl, valido dal prossimo 26 febbraio 2024, è appena stato pubblicato online. Come prevedibile, al suo interno ci sono tantissime occasioni dedicate alla Pasqua, ma anche alla primavera ormai alle porte. Non mancano però le promozioni sugli spettacolari prodotti firmati Parkside: articoli per il fai da te di ottima qualità, proposti a prezzi super concorrenziali.

Nello specifico, questi prodotti saranno disponibili in sconto a partire dal 29/02 dello stesso mese: qualche giorno dopo la partenza generale delle offerte. Abbiamo selezionato le migliori occasioni Parkside a partire da 3,99 € appena! Dai un’occhiata alle offerte imperdibili e non dimenticare di valutare anche le alternative, che poi ordinare direttamente online da altri store (Amazon), sempre a prezzi super concorrenziali.

Volantino Lidl online: le migliori occasioni Parkside

Ormai, il famosissimo supermercato è diventato un punto di riferimento per chi si diletta con il fai da te e non solo. Infatti, i prodotti Parkside sono spesso sfruttati anche a livello professionale, potendo fare affidamento su strumenti e accessori di ottima qualità. Dai un’occhiata alle migliori occasioni del nuovo volantino e le relative alternativa disponibili online.

Il primo prodotto è un comodo kit di cavi o morsetti per collegamenti elettrici. Ogni set si potrà portare a casa a 3,99€.

Alternative:

Morsetti a 2 porte, kit da 12 pezzi a 5,69€.

Connettori per Cavi Elettrici 16-22 AWG BHT1.25. Kit da 20 pezzi a 5,99€.

Connettori Elettrici Impermeabili. Kit da 15 pezzi a 5,59€.

Il secondo prodotto è questa comodissima luce da lavoro ricaricabile, in promozione a 7,99€.

Alternative:

Luce da lavoro COB LED con calamita e gancio a 6,90€.

Virone WL-7 Torcia Da Lavoro LED COB 3W a 8,89€.

Torcia ricaricabile con calamità a 9,99€.

Il terzo prodotto è una comodissima stazione di saldatura, in promozione a 9,99€.

Alternative:

Saldatore Elettrico 220Volt 40W a 6,99€.

Saldatore a Stagno (60W 220V) a 10,99€.

Saldatore di precisione professionale a 11,99€.

Il quarto articolo in sconto è un pratico tester elettrico, in sconto a 6,99€.

Alternative:

Multimetro digitale multiuso a 7,99€.

Multimetro tester digitale a 8,90€.

Multimetro digitale completo a 9,99€.

Il quinto prodotto è un avvolgicavo da 5 metri con 4 prese elettrica. In sconto, è disponibile a 12,99€.

Migliore alternativa:

Bticino S2727 Avvolgicavo 8 Metri a 14,90€.

A seguire, fra i migliori prodotti in promozione c’è una comoda pistola termica con accessori, in sconto a 14,99€.

Alternative:

Pistola termica compatta con 2 impostazioni a 13,99€.

Pistola termica super accessoriata a 13,99€.

Il settimo prodotto in sconto è l’ottimo trapano avvitatore ricaricabile, in kit con 2 batterie e accessori. La confezione è disponibile a 59€.

Alternative:

Trapano avvitatore con 2 batterie e 26 accessori in dotazione a 45,51€.

Trapano avvitatore wireless con 2 batterie, 28 accessori e custodia a 49€ circa in promozione (attiva il coupon in pagina!).

Trapano avvitatore wireless in set con 2 batterie, accessori e custodia. Kit in promo lampo a 51,01€.

Le occasioni nel nuovo volantino di Lidl di certo non mancano! Tuttavia, se non hai tempo do andare fisicamente in store, delle ottime alternative ai prodotti Parkside puoi trovarle anche su Amazon a prezzi super concorrenziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.