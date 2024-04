Libri fisici? Non più grazie ad Amazon Kindle Paperwhite (scontato del -18%)

Sei in fissa con la lettura, però non vuoi che il tuo zaino sia sempre occupato da libri? La soluzione si chiama Amazon Kindle Paperwhite: un e-reader che ti permetterà di portare la tua libreria direttamente in tasca. E grazie allo sconto Amazon, passa da 169,99€ ad appena 139,99€!

Tutte le caratteristiche di Amazon Kindle Paperwhite

Il Kindle Paperwhite si distingue per il suo schermo antiriflesso da 6,8″ con 300 ppi, che offre testi simili alla carta stampata, anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia e-Ink e i bordi sottili dello schermo amplificano l’area di lettura, regalandoti un’esperienza al top. Potrai personalizzare la luminosità e il colore dello schermo, passando da un bianco luminoso a un’ambra calda, ideale per la lettura notturna. Inoltre, i caratteri personalizzabili ti permettono di scegliere tra diverse opzioni di font e dimensioni, per un comfort visivo su misura.

E con un processore più veloce del 20% rispetto ai precedenti modelli, le pagine si voltano con una rapidità sorprendente, rendendo la tua lettura fluida e piacevole. La durata della batteria fino a 10 settimane elimina ogni preoccupazione di rimanere senza carica, e la ricarica USB-C assicura la sicurezza di poterlo ricaricare sempre.

Lo spazio disponibile di 16GB ti permette di salvare migliaia di libri, mentre l’accesso a Kindle Unlimited per tre mesi gratuiti ti apre le porte a un catalogo vastissimo di eBook.

E non temere di portarlo con te in spiaggia o in piscina: la sua resistenza all’acqua (IPX8) lo rende il compagno ideale per le tue avventure letterarie.

Passa alla lettura digitale con Amazon Kindle Paperwhite a soli 139,99€, con lo sconto del 18%!