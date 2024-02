L'Honor Pad 9 è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile

Il tablet Honor Pad 9 offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo display da 12,1 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione 2.5K. Certificato TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, questo schermo elimina lo sfarfallio e riduce la luminosità blu per prevenire l’affaticamento degli occhi, garantendo una visione confortevole anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Attualmente è in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile: grazie al coupon sconto dal valore di 50€, lo paghi meno di 300€. Un ottimo prezzo, per un tablet con funzionalità avanzate e uno schermo semplicemente stupendo. Per approfittare di questa offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Con otto altoparlanti disposti strategicamente, il Pad 9 offre un’esperienza audio coinvolgente, perfetta per guardare film, partecipare a videoconferenze o seguire lezioni online. La tecnologia di miglioramento vocale bidirezionale e la cancellazione del rumore di fondo assicurano una chiarezza vocale superiore.

Alimentato dal chipset Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, il tablet HONOR Pad 9 offre prestazioni fluide e affidabili per tutte le attività quotidiane, come prendere appunti, disegnare, giocare e guardare video.

Con una generosa memoria di archiviazione di 256GB e 8GB di RAM, il Pad 9 consente di memorizzare facilmente film, musica e altri file. La RAM Turbo assicura un passaggio fluido tra le applicazioni in background, migliorando l’efficienza complessiva del tablet.

Il design del corpo in metallo del Pad 9 è elegante e robusto, con una fotocamera posteriore centrale che ricorda la luna crescente sul mare. Sottile e leggero, con soli 6,96 mm di spessore e 555 g di peso, il Pad 9 è comodo da tenere in mano e da trasportare ovunque. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!