LG Wing: un modding estremo lo rende di nuovo interessante

Mentre LG Wing si aggiorna inaspettatamente e la compagnia saluta per sempre il mondo del modding chiudendo il portale utilizzato dai modder, in queste ore scopriamo un modding estremo del display di LG Wing pensato per stravolgere completamente l'utilizzo standard del device. Come ben sappiamo lo smartphone del colosso sudcoreano è costituito da due display: il concetto stesso di utilizzo del device ruota attorno alla possibilità di utilizzare entrambi i pannelli per svolgere più operazioni contemporaneamente.

LG Wing è stato modificato in modi ritenuti impossibili

Ma se vi dicessimo che qualcuno è riuscito a separare uno dei due display ed è riuscito a trasformarlo in uno smartphone a sé stante (quasi) funzionante? Un utente ha pubblicato un video su Bilibili, una piattaforma di streaming molto popolare in Cina, in cui mostra un modding estremo di LG Wing che ha come obbiettivo quello di separare il display più piccolo del device per trasformarlo in uno smartphone.

This guy took apart an LG Wing and turned the smaller secondary screen into a standalone smartphone.https://t.co/dFjPSXMMZt pic.twitter.com/2bg6iHqB9V — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 17, 2021

Incredibilmente la maggior parte delle componenti essenziali al funzionamento dello smartphone sono state assemblate nel nuovo form factor: il display, la batteria, la fotocamera posteriore e quella pop-up anteriore e non solo. Ovviamente mancano all'appello importanti componenti come i sensori di luminosità o di prossimità, ma in fin dei conti si tratta di un esperimento molto interessante anche se incompleto.

Ovviamente l'obiettivo del modder, per quanto apprezzabile, è ben lontano da chi si diletta nel modificare device (o anche sistemi operativi) per migliorarne le qualità. Questo smartphone non è certamente ideale per essere utilizzato tutti i giorni, ma se non altro svela quanto l'incredibile mondo del modding possa trasformare un device particolare in qualcosa di ancora più unico e singolare.

