Chi non muore si rivede: LG Wing si aggiorna con una grossa novità

È proprio il caso di dirlo: chi non muore si rivede! LG Wing riceve l'aggiornamento ad Android 11 nonostante il colosso sudcoreano abbia dato l'addio al settore mobile già da diversi mesi e a fine mese staccherà per sempre la spina al portale web tanto caro ai modder di Android.

In queste ore l'iconico smartphone di fascia alta a marchio LG sta iniziando a ricevere l'aggiornamento alla penultima versione di Android mentre altri device si stanno già aggiornando ad Android 12, ma è pur sempre un buon indizio che il team di sviluppo del settore mobile sia ancora impegnato a rispettare l'impegno preso mesi fa quando aveva annunciato il supporto a “tre versioni di Android” per gli smartphone rilasciati dal 2019 in poi.

LG Wing riceve l'aggiornamento ad Android 11

L'update ad Android 11 per LG Wing è attualmente in fase di rilascio per i dispositivi acquistati tramite l'operatore telefonico americano Verizon, ma non è ancora noto il changelog completo con tutte le novità presenti. Sappiamo, però, che l'introduzione della penultima versione di Android introduce alcune novità per quanto riguarda la gestione delle conversazioni, dei pagamenti tramite NFC, dell'hotspot mobile e non solo.

In attesa di scoprire di più sull'aggiornamento per LG Wing, gli utenti muniti dell'iconico device possono controllarne la disponibilità dal pannello aggiornamenti all'interno delle impostazioni.

Le migliori offerte di oggi per LG Wing : tutti i prezzi

Amazon mette a disposizione LG Wing al prezzo di 20,25€, il che identifica ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Raffronta tutti i prezzi disponibili scorrendo questa semplice tabella