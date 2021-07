LG conferma di aver iniziato a vendere prodotti Apple nei suoi negozi in Corea del Sud. Di fatto, pochi mesi fa, il colosso sudcoreano ha ufficialmente chiuso la sua divisione di telefonia mobile.

LG e Apple “insieme”: è ufficiale

Ora, la società ha rivelato che inizierà a vendere melafonini e altri gadget della mela nei propri store in Corea del Sud. La vendita dei articoli Apple ne i negozi monobrand nel Paese natale dovrebbe avvenire il mese prossimo, poiché l'uscita dell'azienda dal business degli smartphone sarà completata del tutto entro la fine di questo mese. Ricordiamo che LG ha attualmente circa 400 store in tutto il paese.

Secondo quanto riferito in precedenza, il marchio stava affrontando un problema con l'organizzazione commerciale dei rivenditori di smartphone. Nel 2018, Samsung e LG avevano stipulato un accordo che prevedeva la vendita degli smartphone delle singole aziende all'interno dei rispettivi negozi in Corea del Sud. Dal momento che LG ha smesso di realizzare i suoi device, l'organizzazione commerciale ha firmato un nuovo contratto che consente ora alla compagnia di vendere telefoni di altri costruttori.

Tuttavia sappiamo che la società non venderà Mac o altri prodotti Apple relativi ai PC poiché LG sta ancora realizzando articoli in questa categoria. Inoltre, non ci sarà supporto post-vendita e gli acquirenti dovranno cercare l'assistenza altrove.

Quest'ultima mossa di LG aumenterà la concorrenza per Samsung che aveva praticamente l'intero mercato degli smartphone sudcoreano per sé dopo l'uscita della rivale sudcoreana. Per ottenere i “vecchi” clienti fedelissimi del marchio coreano, sia Apple che Samsung hanno iniziato a offrire uno sconto per la permuta o per l'acquisto dei propri smartphone.

Un rapporto della ricerca di mercato di Counterpoint afferma che Samsung aveva circa il 65% della quota di mercato degli smartphone sudcoreani lo scorso anno, mentre Apple deteneva circa il 20%. LG, che non è più nel settore, aveva una quota di mercato del 13%.

