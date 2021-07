LG è il più grande produttore di batterie al mondo nel settore dei veicoli elettrici; al contrario, le due big Panasonic e Samsung sono al secondo posto.

LG alla guida del mondo dell'elettrico

Samsung è una potenza aziendale globale e, in effetti, è una delle più grandi realtà a livello mondiale a causa della vastità delle sue attività commerciali. Le sue attività includono elettronica di consumo, chip, pannelli, smartphone, TV e molti altri. Tuttavia, l'OEM sudcoreano è impegnato anche nella produzione di batterie per dispositivi mobili, indossabili e, sempre più, veicoli elettrici.

Gli ultimi risultati di SNE Research hanno posizionato la divisione produttrice di celle energetiche di Samsung, SDI, come il terzo più grande costruttore in base alla quota di mercato. Secondo la ricerca, Samsung ha una quota pari al 10,1%, con potenti batterie per veicoli elettrici come Kuga di Ford, E-Tron di Audi e Fiat 500. I marchi tecnologici coreani LG Energy e Panasonic sono i due leader globali nella produzione di batterie, con una quota di mercato combinata del 63,3% a maggio 2021. Il rapporto SNE Research ha coperto un periodo di tempo che va da gennaio a maggio 2021.

I principali produttori di batterie stanno raccogliendo i frutti di un semestre molto produttivo nel settore delle auto EV, che ha visto Tesla e BAIC-GM presentare numeri di vendita impressionanti e da record. Naturalmente, esiste una perfetta correlazione tra le vendite di auto elettriche e quelle di batterie per veicoli EV.

Il rapporto ha anche mostrato un rapido aumento dell'utilizzo globale della batteria entro i primi cinque mesi. L'aumento di oltre due volte nell'utilizzo della cella energetica è anche indicativo del rapido passaggio alla tecnologia EV nell'industria automobilistica.

Samsung sta anche cercando di espandere la propria capacità nella produzione di celle energetiche con i suoi recenti piani per costruire fabbriche e impianti negli Stati Uniti. Tale mossa avrebbe lo scopo di consolidare la sua ricerca di redditizi contratti con Tesla di Elon Musk.

