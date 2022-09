LG Rollable: ecco il device arrotolabile in funzione

In queste ore è apparso un video su YouTube che mostra il funzionamento del famigerato LG Rollable. Giusto per chiarezza, questo smartphone è stato cancellato in quanto l’azienda sudcoreana ha chiuso la divisione “device mobili” oltre un anno fa. Bisogna ammettere che il terminale è molto bello… e innovativo. Che peccato.

Il prodotto era in fase di sviluppo quando la società, a causa delle basse vendite dei suoi terminali, ha annunciato la chisuura delle sue attività business legate al mondo della telefonia. Il device però è stato finito e “venduto” ad alcuni dipendenti che avevano lavorato al progetto.

LG Rollable: come funziona il device arrotolabile sudcoreano?

In questo anno e mezzo abbiamo visto diversi video che mostravano lo smartphone nella sua bellezza più intima e nel suo funzionamento ma adesso possiamo vederlo davvero in azione. Il canale YouTube che lo ha pubblicato è sudcoreano e rivela le specifiche precise del device dal design unico al mondo. Nella confezione è presente un charger, il cavo USB e alcuni documenti.

Non sappiamo perché LG non abbia provato a fare un miracolo lanciando il terminale prima della chiusura. Forse avrebbe potuto cambiare le cose, forse no. Avrebbe sicuramente scosso il mercato grazie al suo schermo frontale POLED flessibile da 6,8 pollici. Le specifiche erano all’avanguardia per l’epoca (Snapdragon 888, 12 GB di RAM e 256 GB di storage). La batteria era da 4500 mAh.

Ci sono dei controlli touch sul frame sinistro per il volume al posto dei pulsanti reali e c’è una main camera da 64 Mpx con OIS e una ultrawide da 12 Mega. Il fingerprint è sulla back cover. Vediamo come funziona l’apertura nel video completo e l’interfaccia si adatta al cambiamento della dimensione dello schermo.

Infine, il video mostra che lo schermo riesce ad adattarsi senza mostrare pieghe. Certo è che la parte arrotolabile sempre poco solida rispetto al resto del device. Sembra quasi che si fletta. Ad ogni modo, cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto? Lo avreste preferito ad un foldable?

Se volete un buon prodotto del marchio sudcoreano vi consigliamo gli auricolari TWS LG Tone FP5 a soli 58,70€ con spedizione gratuita per i membri possessori di un abbonamento Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.