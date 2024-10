LG, prezzo SHOCK: 56€ per questa super soundbar da 100W

Un prezzo pazzesco per questa eccezionale soundbar di LG, con connettività Bluetooth e a cavo e con una potenza massima di 100W. In promozione su Amazon, solo per poche ore ancora puoi averla a 56,05€ soltanto con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Completa adesso l’ordine per approfittarne, ma sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Fino a ben 100W di massima potenza per permetterti di godere di una esperienza di ascolto strepitosa. Abbinalo al televisore, grazie al suo design elegante e curato – e a una lunghezza di quasi 1 metro (95 centimetri) – sarà perfetta da posizionare sotto lo schermo, impreziosendo l’angolo TV.

Sfrutta la connessione tramite cavo (porta ottica o USB) per la televisione e il Bluetooth per il collegamento a smartphone, tablet e computer. In questo modo, potrai espandere in modo importante il potenziale di utilizzo.

Per esempio, sarà perfetta per goderti un film con una qualità audio sensazionale, ma allo stesso tempo sarà strepitosa per ascoltare la tua musica preferita, direttamente dai servizi di musica in streaming che sei solito utilizzare (passando per lo smartphone).

In sconto su Amazon, questa soundbar di gran potenza di LG è un vero e proprio affare. Completa ora l’ordine su Amazon per averla a 56€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Approfittane al volo: fra poche ore, la Festa delle Offerte Prime finirà definitivamente.