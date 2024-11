Lettiera automatica autopulente per gatti: che occasione col DOPPIO SCONTO Amazon

Opportunità davvero da non perdere su Amazon su questa lettiera automatica autopulente per gatti: oltre ad uno sconto già disponibile, aggiungendola al carrello riceverai un ulteriore sconto del 15% che si applicherà in automatico al checkout. Quanto la pagherai quindi? Invece di 499,99 euro sarà tua a soli 380,82 euro. Un risparmio superiore ai 100 euro con possibilità di avere persino il pagamento a rate.

Lettiera automatica autopulente: addio cattivi odori e la gestisci dallo smartphone

Questa lettiera automatica autopulente è una vera e propria genialiata per il tuo micio o se dovessi avere più di un gatto in casa. Dotata di un design moderno e futuristico e di funzionalità avanzate, è pensata per semplificarti la vita nella gestione dell’igiene dei tuoi amici a quattro zampe.

La lettiera ha una capacità di ben 57,6 litri così da offrire spazio sufficiente per gatti di diverse taglie, riducendo inoltre la necessità di sostituire frequentemente la sabbietta. L’entrata bassa la rende perfetta anche per i gatti più anziani o a ridotta capacità motoria, con un sistema di sensori intelligenti che protegge il tuo animale da ogni imprevisto.

La funzione di svuotamento con un clic rende la manutenzione della lettiera semplice e veloce, con una doppia protezione che evita perdine di urina e preservando il pavimento dallo sporco.

Inoltre, grazie all’apposita app VIVIDMOO scaricabile sul tuo smartphone puoi persino monitorare il peso, il tempo e la frequenza di utilizzo dei tuoi gatti, fornendo dati utili per controllare la loro salute. Con un sistema di isolamento degli odori, un motore silenzioso e la possibilità di programmare la pulizia automatica o manuale come preferisci, questa lettiera autopulente è ideale se hai più gatti e una vita frenetica.

Aggiungila al carrello e ricevi l’ulteriore sconto in automatico che ti permetterà di pagarla soltanto 380,82 euro invece di 499,99.