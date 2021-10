Lenovo Tab M10 Plus: uno spettacolo di tablet tra le tue mani

Se sei alla ricerca di un tablet non andare di fretta e prenditi il tuo tempo per valutare più opzioni. Tra le tue alternative deve però comparire per forza il Lenovo Tab M10 Plus che è persino in promozione su Amazon. Praticamente se lo scegli lo acquisti a circa settanta euro in meno ovvero a soli 179,54€, un prezzo realmente ottimo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, non fartele scappare.

Lenovo Tab M10 Plus: cosa devi sapere

Con un'estetica moderna e lineare, questo tablet firmato Lenovo ti fa dimenticare tutti quei modelli tozzi e iper pesanti. Disponibile in colorazione Iron Grey è veramente bello e soprattutto ti regala un'esperienza premium che non riguarda soltanto la scheda tecnica.

Ti verrà spontaneo chiedere se ha delle cornici. La risposta ovviamente è affermativa ma sono così minime da passare in secondo piano. Per questo motivo il display da 10,3 pollici risplende in tutto e per tutto grazie anche alla risoluzione Full HD che ti fa godere di una qualità pazzesca.

Non ci sono dubbi, con questo tablet puoi fare ciò che vuoi: applicazioni, giochi, streaming e video. A supportarti c'è il processore MediaTek con i suoi 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. In merito a quest'ultima non avere timori: con una micro SD la espandi a volontà.

Sono presenti due fotocamere, il supporto al WiFi e alle reti LTE e una batteria favolosa.

Acquista subito Lenovo Tab M10 Plus su Amazon al piccolo prezzo di 179,54€ e non te ne pentirai. Con Le spedizioni Prime lo ricevi in 24 o 48 ore mentre se sei cliente standard hai comunque le spese di spedizione gratuite.

Ps: se vuoi lo paghi anche con finanziamento.