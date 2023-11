Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione con display 2K a soli 164€

Lenovo Tab M10 Plus è il re dei tablet economici, ma performanti e oggi trovate la terza generazione con tanto di display 2K in offerta su Amazon a soli 164 euro. Uno sconto del 18% che fa calare il prezzo al suo minimo storico sul web e tutto grazie alle offerte del Black Friday di Amazon.

Il design lineare e ultra sottile rende Lenovo Tab M10 Plus un dispositivo apprezzabile esteticamente. Grazie al suo display 2K con ampiezza di 10,61 pollici, la resa visiva è di alta qualità e immersiva. Le cornici sottili rendono l’esperienza ulteriormente ampia e godibile sotto tutti gli aspetti.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon SDM680 che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni ottimali e fluide. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 1TB attraverso l’utilizzo di una MicroSD. Il tablet possiede anche due fotocamere, una anteriore e una posteriore, entrambe di 8 megapixel così da consentire all’utilizzatore di partecipare a videoconferenze e scattare foto di alta qualità.

Degna di nota è la batteria da 4 Wattora che assicura una durata giornaliera. Il dispositivo, infatti, può offrire fino a 9 ore interrotte di navigazione senza problemi. Tra le altre features sono poi da citare gli altoparlanti calibrati con Dolby Atmos, il riconoscimento facciale e la modalità di utilizzo dedicata ai bambini (Kids Corner). Al momento della ricezione, infine, il tablet monta la versione 12 di Android e come connessione è presente solo quella WiFi.

Cosa state aspettando? Su Amazon potreste acquistare il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione a soli 164 euro e riceverlo a casa in pochi giorni con le spese di spedizioni gratuite grazie ad Amazon Prime. Disponibile anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.