Lenovo Tab M10 Plus da 10,6 pollici e 128GB tuo a soli 174€ (eBay)

Hai deciso di acquistare un tablet che offra prestazioni eccellenti senza però spendere un capitale? Allora sono certo che troverai decisamente interessante questa promozione che ho scovato su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello Lenovo Tab M10 Plus da 10,6 pollici a soli 174,60 euro, invece che 249,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale MARZO24 al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso del 22% più di un ulteriore sconto di oltre 19 euro per una risparmio totale di circa 75 euro. Un’offerta bomba da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo.

Lenovo Tab M10 Plus a un prezzo da capogiro

Non giriamoci troppo intorno, a questa cifra non si può trovare di meglio. Anche perché questo tablet presenta delle performance eccellenti. Monta il potente processore MediaTek Helio G80 da 2,0 GHz e il sistema operativo Android 12. Possiede 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB.

È dotato di un bellissimo display da 10,6 pollici con schermo IPS 2K per una risoluzione fino a 1080 P. Ha un sistema a quattro altoparlanti ottimizzato con Dolby Atmos per un suono forte e preciso. Gode di una fotocamera posteriore e anteriore da 8 MP e una super batteria da 7700 mAh che si ricarica rapidamente. Inoltre questa è la versione LTE che ti consente quindi di inserire una Sim.

Corri su eBay perché l’offerta sparirà in pochissimo. Per cui prima che sia tardi acquista il tuo Lenovo Tab M10 Plus da 10,6 pollici a soli 174,60 euro, invece che 249,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale MARZO24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.