Lenovo Legion Y90: tutto quello che sappiamo

Lenovo dovrebbe presto presentare lo smartphone da gioco Legion Y90 in Cina. Secondo un recente leak, il dispositivo verrà rilasciato nei mercati globali con il soprannome di Legion 3 Elite/Pro entro il primo trimestre. Sembra che il dispositivo possa essere lanciato dopo le vacanze del capodanno cinese in corso poiché ha appena ottenuto l'approvazione dall'autorità di telecomunicazioni TENAA del paese.

Specifiche tecniche del Lenovo Legion Y90 (RUMOR)

Lo smartphone da gioco Legion Y90 è apparso con il suo numero di modello L71061 nel database del TENAA. L'elenco afferma che lo smartphone è dotato di uno schermo da 6,9 pollici che offre una risoluzione FHD + di 1080 x 2460 pixel e uno scanner di impronte digitali sotto l'unità.

Rapporti precedenti hanno rivelato che ci sarà una doppia fotocamera da 64 megapixel (principale) + 16 megapixel (ultrawide) sul retro del dispositivo. Per i selfie, sarà dotato di una lente da 44 megapixel sulla cornice sopra il pannello.

Il chipset octa-core Snapdragon 8 Gen 1 sarà presente sotto il cofano del flagship. L'elenco TENAA afferma che la Cina riceverà l'Y90 nelle varianti da 8 GB / 10 GB / 12 GB / 16 GB di RAM e 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione. L'Y90 dovrebbe essere dotato di RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1. È probabile che venga precaricato con il sistema operativo Android 12.

Supporterà una batteria a doppia cella da 5.600 mAh (valore tipico), inoltre godrà della ricarica rapida a 68 W.

L'Y90 ha dimensioni di 177 x 78,1 x 10,9 mm e pesa 252 grammi. Il telefono dovrebbe arrivare in più colorazioni: nero, bianco, blu, ciano, verde, oro, rosso, argento e grigio. Al momento non sappiamo in quali mercati arriverà; restate connessi per saperne di più.