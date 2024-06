Lenovo Legion Go: potente come un PC da gaming e scontata di 140€!

Grazie all’offerta che ti stiamo per proporre, potrai giocare ai giochi più nuovi in mobilità! La protagonista è Lenovo Legion Go: un mini-PC travestito da console da gaming. Il suo costo iniziale di 799,00€ viene completamente distrutto grazie allo sconto Amazon, arrivando a costare solo 658,99€! Scopriamo le sue specifiche tecniche.

Tutte le caratteristiche della console Lenovo

Questa console da gaming monta un potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, caratterizzato da 8 core e 16 thread, che assicura un bilanciamento perfetto tra prestazioni multitasking e velocità di gioco, permettendoti non solo di giocare. Il tutto è arricchito da una memoria RAM da 16 GB che fornisce una gestione efficiente dei processi, oltre che un’SSD NVMe da 512 GB che offre tempi di caricamento rapidissimi e un accesso veloce a titoli e app.

Con uno schermo da 8,8 pollici WQXGA, dalla risoluzione 2.5K, con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, avrai delle sessioni ottime per qualsiasi tipologia di titolo, anche il più competitivo. I colori vivaci e i neri profondi del pannello migliorano senz’altro l’immersione nel gioco, offrendo una qualità visiva al top anche per la visione di film.

Per mantenere queste prestazioni elevate, questa console è dotata della tecnologia Legion Coldfront, un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. Questo sistema garantisce prestazioni costanti e protegge i componenti interni dalle temperature alte, prolungando la vita della console.

Gioca al massimo delle prestazioni ovunque grazie a Lenovo Legion Go, ora al prezzo più basso mai visto: 658,99€!