Lenovo Legion Go: il PC handheld torna in offerta al minimo storico (-200€)

Lenovo Legion Go ha la forma e le funzionalità di una console portatile, ma è un PC Windows 11 a tutti gli effetti dedicato essenzialmente al gaming. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al minimo storico di 699 euro invece di 899: al checkout puoi attivare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis o con Amazon stessa.

Lenovo Legion Go: gioca dove vuoi ai tuoi titoli preferiti

Lenovo Legion Go ti apre un mondo di intrattenimento grazie alle sue prestazioni da urlo date dal potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con 8 core e velocità fino a 5.1GHz, ideale per goderti anche i giochi più recenti con prestazioni degne di un PC da gaming.

Al suo fianco ecco 16GB di RAM LPDDR5x-7500 e uno storage pazzesco SSD NVMe da 1TB per darti uno spazio immenso e una velocità fulminea.

I giochi vengono esaltati da un meraviglioso display touch da 8.8″ WQXGA (2560×1600) con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e luminosità di 500 nits. E non temere il surriscaldamento perché la tecnologia Legion Coldfront nasce allo scopo di mantenere fresca la console anche nelle sessioni più intense.

La presenza di Windows 11 ti permetterà di installare tutte le piattaforme principali per il gaming come Steam, Xbox Game Pass, GOG.com, Epic Games Store, Ubisoft Connect, EA e altre ancora accendendo così in maniera istantanea ai tuoi cataloghi e anche alla possibilità di giocare in cloud o da remoto.

Con Lenovo Legion Go porti il gaming di nuova generazione dove vuoi, con una potenza spaventosa. Acquistala adesso a soli 699 euro invece di 899.